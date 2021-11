Inter, le scelte verso lo Sheriff: due dubbi per Inzaghi e il fattore ‘kicker’

Prove di formazione in casa Inter per Simone Inzaghi: ecco i due principali dubbi verso lo Sheriff in Champions League

Alessandro Cosattini

Due dubbi di formazione su tutti in casa Inter verso la sfida di domani in Champions League contro lo Sheriff. Una gara decisiva per i nerazzurri di Simone Inzaghi, per questo “non ci sarebbe da stupirsi se venisse chiesto un doppio sforzo a 8-9 undicesimi”, assicura La Gazzetta dello Sport. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko le certezze in attacco, come Nicolò Barella e Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Riecco Stefan de Vrij al centro della difesa, con Milan Skriniar sul centro-destra.

Poi, ecco i ballottaggi aperti nell’undici dell’Inter per domani. Ne parla sempre la rosea: “I due ruoli in cui, al netto di eventuali infortuni, potrebbe esserci turnover sono il "braccetto" di sinistra e la mezzala. Bastoni (l'unico dei tre dietro a non riposare tra Empoli e Udinese) potrebbe cedere il posto a Dimarco, che più difficilmente troverà spazio a tutta fascia, dove Perisic sta volando e dove sul fronte destro tornerà Darmian. Anche Vidal insidia Calhanoglu, che tornerebbe titolare domenica contro il suo passato. Inzaghi così potrebbe avere sempre in campo uno dei due "kicker", chiamati a battere corner e punizioni per innescare le torri”, si legge.