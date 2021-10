Inter-Sheriff, pienone a San Siro: sold out 1° e 2° anello, è record post Covid in Italia

I tifosi dell'Inter sono pronti a far segnare un nuovo record di presenze in occasione della sfida di Champions League con lo Sheriff

L' Inter è pronta a fare segnare un nuovo record in occasione della sfida valida per il terzo turno del Gruppo D di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol .

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, a San Siro sono attesi circa 45 mila tifosi: sold out il primo e il secondo anello, è il numero più alto di spettatori post Covid per una partita in Italia.