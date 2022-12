A sinistra l’Inter è già a posto: Dimarco brilla ancora, da Gosens segnali positivi

"A sinistra, stavolta, ha cominciato Dimarco, che ha imperversato a lungo. Il tedesco, però, non ha voluto essere da meno, nonostante la manovra sia stata meno efficace e continua dopo l’intervallo. Sulla corsia mancina, insomma, Inzaghi si può considerare a posto. A destra, invece, Bellanova non si è ripetuto: nessun problema sulla corsa, qualche incertezza in più invece in copertura e negli scambi rapidi. Per concludere, la fase difensiva ha funzionato, al netto di qualche piccola sbavatura", spiega il Corriere dello Sport.