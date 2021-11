Romano: “Inter, una situazione è stata sottovalutata per mesi. Ora è un tema serio”

L'esperto di calciomercato internazionale si è così espresso su una situazione calda nelle ultime ore in casa Inter

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così di una situazione calda di casa Inter: “Perisic sta facendo una stagione fantastica, su livelli altissimi. È in scadenza nel 2022, è una situazione che è stata sottovalutata per mesi. Si è parlato tanto di Brozovic, Dimarco rinnoverà dopo Lautaro e Barella, ma ora anche il rinnovo di Perisic diventa un tema serio”, le sue parole.