Inter, Skriniar convocato dalla Slovacchia per le gare con Cipro, Malta e Russia

Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, è stato convocato dal commissario tecnico della Slovacchia Tarkovic per il prossimo triplo impegno

La Slovacchia ha reso nota la lista dei convocati del commissario tecnico Stefan Tarkovic per le sfide, valide per le qualificazioni al Mondiali di Qatar 2022, contro Cipro, Malta e Russia. Tra i calciatori che faranno parte della spedizione non poteva mancare il difensore dell'Inter Milan Skriniar, autore di una stagione straordinaria con la maglia nerazzurra.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Martin Dúbravka (Newcastle United), Dominik Greif (Slovan), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)

DIFENSORI: Peter Pekarík (Hertha BSC), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Milan Škriniar (Inter), Martin Valjent (RCD Mallorca), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Lukáš Pauschek (Slovan), Dávid Hancko (Sparta Praha)

CENTROCAMPISTI: Ján Greguš (Minnesota United), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (FC Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio), Jakub Hromada (Slavia Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Matúš Bero (Vitesse Arnhem)

ATTACCANTI: Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Dávid Strelec (Slovan).

