Inter, Skriniar via a gennaio? Rinnovo in bilico, attesa una risposta: lo scenario

Il futuro dello slovacco resta in bilico: dentro o fuori a gennaio, il club nerazzurro attende a breve una risposta

Il rinnovo di Milan Skriniar resta un grosso punto interrogativo. Il contratto dello slovacco è in scadenza il prossimo 30 giugno ma al momento è difficile capire se l'ex Sampdoria vestirà ancora la maglia dell'Inter nelle prossime stagioni.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo aver rifiutato 60 milioni di euro, i nerazzurri non possono permettersi di perderlo a zero, anche se risulta complicato competere con l'offerta del PSG di 9 milioni di euro netti, bonus compresi, al calciatore.