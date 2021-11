Inter: Skriniar-Lautaro, 150 il numero comune di oggi dei due nerazzurri

I due giocatori, dopo la partita contro il Venezia, hanno raggiunto cifra tonda quanto a presenze anche se in modi diversi

150*2. Un numero in comune per Milan Skriniar e Lautaro Martinez. Dopo Venezia-Inter hanno raggiunto entrambi la cifra tonda di 150 presenze anche se lo hanno fatto in maniera diversa. Lo spiega la società nerazzurra sui social. Il difensore slovacco "ha tagliato oggi il traguardo delle 150 partite giocate in Serie A con la maglia nerazzurra".