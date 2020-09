In Francia – PSG, Leonardo e Tuchel litigano per il mercato. C’è pure Skriniar di mezzo

Lui dice di non avere nessun motivo per lasciare l’Inter. Le indiscrezioni però vogliono che Milan Skriniar sia uno dei giocatori che il club potrebbe sacrificare per fare cassa. E a fare dire questo è soprattutto l’ultima parte della stagione quando lui è finito in panchina e Godin è entrato nelle grazie di Conte. Si dice che, tra i club interessati allo slovacco, ci sia anche il PSG.

In Francia però sottolineano come il giocatore nerazzurro sia al centro della discordia tra Leonardo, ds della società francese, e Tuchel, l’allenatore. Mentre Al-Khalaifi cerca di mediare tra i due, i media francesi scrivono che non riescono a trovare un punto d’incontro sul mercato.

Il tecnico non avrebbe voluto Icardi nella sua squadra, ma Leo lo ha riscattato dall’Inter. Come se non bastasse la questione dell’argentino, ora il tedesco avrebbe bloccato, secondo Canal +, i trasferimenti di Milinkovic-Savic, Milan Skriniar e Nicolas Tagliafico che il dirigente avrebbe messo in cima alle sue priorità. Inoltre Tuchel si opporrebbe alla cessione di Draxler, il primo che dovrebbe essere ceduto secondo Leonardo.

