GdS – Inter, Skriniar resta? Zhang tra le parole di Inzaghi e una tentazione

In conferenza stampa, Inzaghi è stato chiaro. "La squadra deve rimanere questa". Un messaggio diretto rivolto a dirigenza e proprietà e che come riferimento ha Milan Skriniar, gioiello nerazzurro nel mirino del PSG.

Per La Gazzetta dello Sport, però, il rischio di una partenza del difensore slovacco non è completamente scongiurato:

"La pietra sulla vicenda sembrerebbe tombale, ma lungo le vie del mercato niente è mai davvero scontato. Soprattutto se in giro per l’Europa c’è una squadra furba, in attesa, e con mezzi economici poderosi come il Psg. E ce n’è un’altra, l’Inter, che deve comunque fare un attivo sul mercato di una sessantina di milioni per richiesta della proprietà.