CorSera – Inter, Skriniar tornato perno. Rinascita cominciata con una cessione

Il difensore slovacco è ora titolare inamovibile nello scacchiere di Antonio Conte

Oltre al primo attacco del campionato, l'Inter si ritrova in casa una difesa granitica. I 'tre moschettieri' di Conte, come li definisce il Corriere della Sera, garantiscono il loro contributo davanti ad Handanovic ma anche talvolta in fase realizzativa. E' successo a Milan Skriniar proprio contro l'Atalanta, ma non solo: "La partita con l’Atalanta l’ha vinta l’Inter poggiandosi sul reparto arretrato. Milan Skriniar ha deciso il match con il suo gol, chiudendo una rinascita cominciata con la cessione di Godin e festeggiando al meglio i 113 anni di storia del club. Partito l’uruguaiano, Skriniar è tornato perno fondamentale. Si è poi tolto soddisfazioni anche realizzative. Lo slovacco ha firmato tre gol, tutti decisivi: i due della vittoria con Verona e Atalanta e il momentaneo vantaggio con la Roma", scrive il quotidiano.