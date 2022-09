Inter, Skriniar in campo per tutto il match con la sua Slovacchia: è 1-1 con la Bielorussia

La Slovacchia di Milan Skriniar si ferma sull'1-1 nell'ultimo match della Lega C di Nations League contro la Bielorussia

La Slovacchia di Milan Skriniar si ferma sull'1-1 nell'ultimo match della Lega C di Nations League contro la Bielorussia. Il difensore nerazzurro, capitano della sua nazionale, è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita.