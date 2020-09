Inter, Skriniar segna più tre sui social e i tifosi ci provano: “Se ci lasci non vale”

Hanno inondato il suo profilo di messaggi per chiedergli di restare. Appena Milan Skriniar ha postato una foto della partita con i tre punti conquistati e i pallini nerazzurri, gli interisti sono scesi in campo. “Bentornato in campo”, gli hanno scritto. Ma anche: “Non muoverti da qui”, “Resta con noi”; “Se ci lasci non vale”. C’erano anche i commenti dei tifosi del Tottenham: “Come to Spurs”, dicono loro. Dell’interesse del club inglese per il difensore ha parlato anche il ds, Piero Ausilio, che ha ribadito: «Abbiamo ribadito che non è sul mercato, non abbiamo ricevuto offerte particolari e più che ribadirlo non posso farlo». Questo il post del difensore con i commenti degli interisti: