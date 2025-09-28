Il giorno dopo Cagliari-Inter serve a tirare il fiato in casa nerazzurra. Bisognerà farlo in fretta, perché domani sarà già vigilia di Champions League. Cristian Chivu sta pensando alle scelte di formazione, che proverà nella rifinitura di domani ad Appiano Gentile. Sul tema si è soffermato anche l'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi:

"Ci sarà Pio Esposito dal primo minuto? Presto per dire se lo vedremo in campo con lo Slavia, oggi non sono arrivate indicazioni. Cercheremo di capirlo domani, ma attenzione anche a Bonny che non ha ancora giocato dal primo minuto. In settimana ha avuto qualche piccolo fastidio, ma niente di grave, infatti è entrato ieri. Potrebbe essere una carta interessante nel caso in cui Chivu decidesse di far riposare uno tra Lautaro e Thuram".