L’Inter ha utilizzato un solo slot per i tre cambi: i nerazzurri non rischiano nulla

Ieri l'ex arbitro Tiziano Pieri aveva messo in dubbio la regolarità del derby, ma lo slot è invece unico e l'Inter non rischia nulla

Ieri l'ex arbitro Tiziano Pieri aveva messo in dubbio la regolarità del derby. "L’Inter potrebbe perdere la partita a tavolino perché ha usato uno slot in più dei tre consentiti per i cambi", aveva detto.

Secondo Pieri, le sostituzioni di Gagliardini, Darmian e Sanchez erano state fatte in due slot, ma non è così come ha poi ammesso lo stesso ex arbitro. Lo slot è invece unico, perché il gioco non è mai ripreso durante i tre cambi. L’Inter non rischia nulla.