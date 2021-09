Il Giorno: “Inter, voto 7. Smantellamento? No, rivoluzione. E c’è una vera notizia”

L'analisi del quotidiano al mercato nerazzurro: "Inzaghi non ha la "rosa" di Conte ma può provare l'assalto alla seconda stella"

E' terminata ieri alle ore 20 la sessione estiva di calciomercato e tutti i quotidiani hanno giudicato, come di consueto, l'operato dei club di Serie A. Anche Il Giorno, nella sua edizione odierna, ha analizzato così il lavoro dell'Inter in sede di mercato: "La vera notizia è che visti gli obiettivi (il bilancio di fine estate segna un +147 milioni, meglio dei 90 previsti) e il diktat della Proprietà (prima si vende, poi, eventualmente, si compra) i campioni d'Italia sono arrivati all'ultimo giorno di mercato senza aver bisogno del "colpo" last minute.