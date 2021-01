Vanni (Repubblica): “L’Inter non snobbi la Coppa Italia. Ma non può vincere se…”

“L’#Inter è nella situazione della Lazio lo scorso anno: è l’unica fra le pretendenti allo scudetto fuori dalle coppe europee a gennaio. Due implicazioni: 1) Più energia per il campionato 2) Vietato snobbare la Coppa Italia, che a questo punto conta eccome. L’#Inter ha il miglior attacco in #SerieA : 43 reti, 3 più dell’Atalanta che ha 1 gara in meno. Ha subito 23 gol come la Fiorentina. Peggio di Milan, Juve, Atalanta, Napoli e Verona. Su 17 gare, 3 clean sheets. Non si vince con la sesta miglior difesa. Qualcosa va sistemato“.

Così, tramite il proprio profilo Twitter, Franco Vanni, giornalista di Repubblica vicino alle vicende di casa Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra all’indomani del pareggio dell’Olimpico per 2-2 contro la Roma: