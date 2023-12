Inter-Real Sociedad, stop alla vendita per asporto di alcolici: info su zone e orari

L'Inter stasera è attesa dalla gara di campionato contro l'Udinese, poi la squadra di Inzaghi sarà attesa dalla gara di Champions League contro la Real Sociedad. Contro gli spagnoli stop alle bevande alcoliche da asporto. La Prefettura fa sapere che «per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche». Come riporta il Corriere della Sera, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il «divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa sia ambulante» in centro e nelle zone della movida.