Inter, fumata bianca con Socios. Suning ha raggiunto l’obiettivo prefissato

Dopo una lunga trattativa l'Inter ha trovato l'accordo per il nuovo main sponsor che prenderà il posto di Pirelli dopo 26 anni

Dopo oltre 25 anni, sulla maglia da gioco dell'Inter non ci sarà più lo sponsor Pirelli . Dopo una lunga trattativa, ill club nerazzurro potrebbe presto annunciare la nuova partnership.

"La lunga trattativa potrebbe chiudersi in tempo per la mini tournée negli Usa del 25-28 luglio: il nuovo main sponsor sarà Socios, piattaforma di fan engagement gestita da Chilliz, già partner del Valencia e dell’Independiente e fresco di accordi con i Boston Celtics e la PrimeraDivisionargentina. L’accordo garantirà all’Inter circa 20 milioni a stagione compresi i bonus, che sommati ai 10 di Lenovo (back sponsor) porteranno il totale ai 30 fissati da Suning come obiettivo, il triplo rispetto a quelli garantiti da Pirelli (bonus esclusi)", riporta Libero.