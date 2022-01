Socios, dopo Dumfries e Correa si sbilancia su Gosens: “Il secondo Robin preferito…”

Lo sponsor nerazzurro si era sbilanciato due giorni prima dell'arrivo dell'argentino e dell'olandese e lo fa questa volta con il tedesco

L'ultima volta Socios si era sbilanciato per Joaquin Correa. Era il 24 agosto e il giocatore argentino stava per approdare all'Inter. È stato ufficialmente annunciato due giorni dopo. "Il nostro secondo Joaquin preferito", si leggeva in un tweet allora. E ci si riferiva a Joaquin Phoenix, l'attore di Joker e che ha interpretato Commodo nel Gladiatore. Era successo anche il 12 agosto con Dumfries (annunciato ufficialmente due giorni dopo) e in quel caso ci si riferiva al suo omonimo, Denzel Washington, l'attore di The Equalizer.