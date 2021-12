CdS – L’Inter sa soffrire e resistere. “Nerazzurri solidi in difesa E Handanovic…”

Il terzo centro stagionale di Dumfries permette di allungare su Napoli e Atalanta mentre il Milan resta a -4

"Settebello Inter. I nerazzurri chiudono l’anno con il settimo successo consecutivo, si issano a 46 punti in classifica e, se il Milan ha risposto a Empoli, allungano sia su Napoli (-7) sia sull’Atalanta (-8). E allora, volendo, la vera novità è che contro il Torino la banda Inzaghi abbia faticato e non sia stata brillante (qualcuno sentiva aria di vacanza?) come nelle ultime uscite". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al successo, di misura, dell'Inter su Torino. La settima vittoria di fila per la truppa di Inzaghi che mantiene un vantaggio di 4 punti sul Milan secondo. "Se all’Inter per la prima volta in stagione è bastato un solo gol per portare a casa i 3 punti, le colpe non sono state unicamente del Torino. La realtà è che c’è pure una difesa nerazzurra capace di infilare la sesta gara senza reti incassate (prima volta nella storia del club), portando l’imbattibilità di Handanovic a 551’. Significa che ora i nerazzurri sanno soffrire e resistere, come invece non accadeva nella prima parte del torneo, quando non sono mancate le rimonte subìte: l’ultima nel derby con il Milan", continua il CorSport.