Inter solida e più fisica del Milan. E sui calci piazzati i giganti nerazzurri possono colpire

La squadra di Pioli ha più fantasia e tecnica in mezzo al campo e più velocità negli strappi, l'Inter ha muscoli e grande solidità

Manca ancora tanto al doppio derby di Champions che decreterà chi si giocherà la finale, ma in casa Inter e in casa Milan è impossibile non pensarci. La squadra di Inzaghi e di Pioli devono concentrarsi sul campionato, ma l'obiettivo è arrivare in forma alla doppia sfida europea.

"Se il Milan ha più giocolieri tecnici e più spunti in velocità, l’Inter risponde con una struttura d’insieme più solida e con una fisicità superiore. Se il Milan ha i jolly per risolvere, l’Inter ha una potenza atletica che le consente di conquistare il centro del ring e governare il match. Anche il modulo (3-5-2), che prevede grande intensità a centrocampo, è funzionale all’idea, così come gli attaccanti che pressano e lavorano senza palla molto più di Leao e Giroud.

In una doppia sfida che si giocherà sul filo dei nervi, avere muscoli e forza per intimidire atleticamente, non è un dettaglio. In derby bloccati, come quelli del 2003, con tanta difficoltà a trovare la porta, poter muovere giganti in area sui calci piazzati è una risorsa che vale oro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.