Il Giornale – Inter solida. Inzaghi la vince alla Conte. A Saviano non arriva…”

L'Inter toglie l'imbattibilità al Napoli e riapre la lotta scudetto. A San Siro basta un gol di Dzeko nella ripresa per piegare gli azzurri. Il Giornale analizza così la vittoria dei nerazzurri: "A Roberto Saviano non arriva il vento del nord, ma un soffio d'aria dai Balcani. Una testata di Edin Dzeko affonda il Napoli che si ferma a San Siro dopo undici vittorie di fila, battuta dall'Inter tornata solida nelle sue certezze nella serata in cui vince il suo primo scontro diretto stagionale dopo aver battuto l'Atalanta prima della sosta. La squadra di Spalletti non può nemmeno recriminare sull'arbitraggio del «milanese» Sozza".