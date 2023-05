Inter, il messaggio di solidarietà alle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna

Messaggio di solidarietà dell'Inter per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Ecco le parole del club nerazzurro

"Il nostro pensiero va alle vittime dell'emergenza per l'alluvione che sta colpendo in questi giorni l'Emilia-Romagna e a un popolo che ancora una volta sta lottando con forza per rialzarsi #FCIM", si legge.