EDICOLA CDS – Inter, sollievo Lautaro: Inzaghi respira. Sarri-Allegri scontro totale

"Sollievo Lautaro, Inzaghi respira". Recita così il titolo del Corriere dello Sport in edicola giovedì 18 novembre 2021 in merito all'Inter

"Sollievo Lautaro, Inzaghi respira". Recita così il titolo del Corriere dello Sport in edicola giovedì 18 novembre 2021 in merito all'Inter. "Inter-Napoli, recuperi e polemiche", si legge, in merito alle dichiarazioni di Lozano. In taglio alto, "Sarri-Allegri scontro totale".