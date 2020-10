Inter, ieri nuovo giro di tamponi prima della partenza per Genova. Sollievo per Young

Per non correre alcun rischio, nella giornata di ieri, prima della partenza per Genova, l’Inter ha sottoposto tutti i giocatori a un nuovo giro di tamponi. Risultati attesi per stamattina. Ma già ieri in casa nerazzurra si è tirato un sospiro di sollievo, soprattutto per Young:

“Già ieri pomeriggio, prima della partenza, l’Inter ha fatto sottoporre l’intero gruppo squadra ad un nuovo giro di tamponi, dopo che quello di giovedì aveva dato esito negativo per tutti. Compreso Young, che a questo punto, superati i controlli previsti dal protocollo, potrà rimettersi in gruppo“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)