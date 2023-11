Inter, da sosta a sosta a punteggio pieno. E non è Lautaro il miglior marcatore del periodo

"Dalla ripresa del Campionato nel week end del 21 ottobre alla terza sosta i nerazzurri hanno marciato a punteggio pieno, in Campionato e Champions League: sei vittorie su sei partite, quattro in Serie A con 8 gol segnati e uno subito e due in Champions con 3 reti messe a segno e una incassata: i migliori marcatori del periodo sono Calhanoglu (4), Lautaro Martinez (3) e Thuram (2). Il capitano nerazzurro ha chiuso ottobre ritirando il premio come miglior giocatore del mese, insieme a Mister Simone Inzaghi, premiato dalla Lega Serie A come Coach of the Month", sottolinea Inter.it.