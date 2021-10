SM – Inter-Sheriff, Inzaghi potrebbe aver trovato la soluzione di equilibrio in mezzo

Il tg di Italia 1 ha raccontato la partita contro i moldavi e si è soffermato in particolare su una prestazione

A SportMediaset commentano la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff: "Finalmente quello che serviva per sbloccarsi in Europa e riuscire a riaprire gli ottavi di Champions. Dopo due anni la squadra nerazzurra torna a vincere a San Siro in CL, batte la rivelazione del girone e cancella il complesso preoccupante che bloccava i nerazzurri lontano dalla Serie A".

"Dopo un addio confuso e il solito spreco di occasioni a raffica, ci pensa Dzeko a confermarsi trascinatore. Con il suo più bel gol interista, settimo sigillo in stagione. Ma come al solito le succede, la squadra nerazzurra non chiude la partita e vacilla. Si rivedono i soliti fantasmi europei quando Handanovic si fa sorprendere su punizione e rimette tutto in discussione. Ma ci pensa ancora Dzeko a risolvere i problemi. Stavolta come uomo assist per Vidal. Lui alla prima da titolare dimostra di essere il lontano parente di quello dell'anno scorso. Potrebbe essere lui, al posto del fumoso Calhanoglu, la soluzione di equilibrio che cerca Inzaghi in mezzo al campo", continua il tg di Italia 1.