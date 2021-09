Marani: “Inter, il meglio di Conte e in più un’evoluzione. Ci sono più soluzioni”

Il giornalista ha parlato della squadra di Inzaghi, della vittoria contro il Bologna, e di come il tecnico sta incidendo sul gioco dei nerazzurri

«Non so se l'Inter si è molto indebolita. Ha perso Hakimi e Lukaku, bisogna sicuramente tenerne conto. Senza di loro ha perso ma ha guadagnato un'evoluzione». Matteo Marani, su Skysport, ha fatto il punto sui nerazzurri dopo la vittoria contro il Bologna e soprattutto dopo l'avvento di Inzaghi in panchina.

«Questa è un'Inter che sta mantenendo le cose migliori della mentalità di Conte, è stata una squadra contiana ieri, nella capacità di rimanere bassa e approfittare dell'atteggiamento spregiudicato del Bologna (riuscito a prendere tre gol in ripartenza a San Siro). In più c'è un'evoluzione di Inzaghi per come giocano Brozovic, il centrocampo. Non è solo palla lunga sugli attaccanti, ma che riesce in mezzo al campo produrre e giocare», ha aggiunto.