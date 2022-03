Inter, una vittoria per preparare la Juve. Vidal o Calhanoglu regista? Inzaghi riflette

L'Inter giocherà questa sera alle 18 a San Siro contro la Fiorentina e dovrà fare ancora a meno di Brozovic

" Vidal o Calhanoglu , play con caratteristiche diverse. Scelta chiave, questa. Come lo è la partita. Dopo la plateale frenata nel girone di ritorno, Inzaghi deve riproporre un’Inter rigenerata nella testa e nelle gambe. Troppe volte, di recente, ha dovuto rimproverare ai suoi un approccio sbagliato. Contro Genoa e Toro, per esempio. Tocca al mister accendere i cuori. E anche le gambe", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi deve smentire la sua storia: in 5 stagioni alla Lazio ha perso complessivamente 25 punti dall’andata al ritorno. Ha sempre chiuso in calando. Tra le prime 9 giornate dell’andata e del ritorno, questa Inter ha fatto 8 punti in meno. Affrontare la Fiorentina di Italiano, che corre e pressa a mille, con tare atletiche è pericolosissimo. E l’Inter non può permettersi di passare la sosta delle nazionali ruminando un risultato negativo. Sarebbe il modo peggiore, più stressante, per avvicinarsi alla partitissima dello Stadium (3 aprile) che segnerà il campionato di Inter e Juve", aggiunge il quotidiano.