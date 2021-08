GdS – Inter, diverse soluzioni ma alla lunga ecco i possibili titolari davanti

Il focus proposto dalla Gazzetta dello Sport sulle frecce nell'arco di Simone Inzaghi per far male agli altri club

L'Inter sembra aver trovato il modo per mettersi alle spalle Romelu Lukaku. Un addio difficile, consumatosi a sorpresa nel giro di pochi giorni, ma che non frena le ambizioni dei nerazzurri. In avanti Inzaghi ha ora diverse frecce a disposizione, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Nelle prime due giornate si sono viste già diverse soluzioni, ma non quella che probabilmente - alla lunga - potrebbe essere la coppia d’attacco titolare, almeno in campionato. L’Inter quest’anno ballerà spesso il Tango, appoggiandosi al tandem argentino Correa-Lautaro. Dalla LuLa alla CoLa il passo è breve ma in mezzo c’è un mondo: più dinamismo, più fraseggio in velocità e palla al piede, più possibilità di dominare il gioco con il possesso palla nella metà campo avversaria. A Verona, invece, i due si sono divisi i novanta minuti in campo, lasciando comunque “insieme” il segno".