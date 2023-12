Ts – Inter, Sommer è un muro: altro che Onana. Lo svizzero sta rispettando un vecchio adagio…

"Porta chiusa per la nona volta in campionato su quattordici partite, più altri due clean-sheets in Champions, un vero e proprio muro che può certamente contare su un’ottima retroguardia e una fase difensiva da anni fra le migliori in Italia. Ma Sommer quando c’è stato bisogno di lui ha sempre risposto presente. Se l’Inter ha incassato finora solo 7 reti in campionato, buoni meriti sono anche suoi, con lo svizzero che sta rispettando un vecchio adagio del mondo del pallone: un portiere da grande squadra è quello che, chiamato poche volte in causa, para".