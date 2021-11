Inter, colpo a zero in difesa: sondaggio per Rudiger, ma il preferito è un altro

La dirigenza nerazzurra cerca rinforzi per il proprio reparto arretrato: contatti con il tedesco del Chelsea

L'Inter monitora con grande attenzione il mercato dei calciatori in scadenza. Per quanto riguarda la difesa, secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe stato fatto un primo sondaggio con Antonio Rudiger, tedesco del Chelsea, anche se il nome in cima alla lista è un altro: "L'ispezione dei parametri zero si è fatta più fitta: l'Inter ha fatto un tiepido sondaggio con Antonio Rudiger, ancora senza rinnovo col Chelsea, ma le richieste di stipendio vanno oltre il consentito. Strapiace, però, un altro tedesco, conosciuto nella scorsa Champions: Matthias Ginter ha deciso di chiudere la sua avventura col Borussia Moenchengladbach e l'Inter pensa di avere carte da giocare".