Inter Women, Sorbi: “Partita di carattere, condannati da un episodio. Siamo in crescita”

Attilio Sorbi, tecnico dell’Inter Women, ha commentato il pareggio per 1-1 contro l’Empoli: “Oggi non è stata una partita con degli aspetti tecnici importanti, ma di carattere, con attenzione, contro una squadra che arrivava da tre risultati negativi, che sapevamo che avrebbe messo in campo tanto veemenza e determinazione. Siamo riusciti ad andare in vantaggio meritatamente, poi purtroppo un episodio ci ha condannato, il calcio di rigore non so se ci fosse, dalla mia posizione non ho visto bene. Abbiamo avuto un’altra occasione per tornare in vantaggio ma non ci siamo riusciti, ma alla fine della partita posso dire che traggo una conclusione positiva, perchè l’Inter ha messo in campo carattere e determinazione.

Non riuscivamo a trovare gli spazi, non abbiamo giocato molto sulle fasce, pochi cambi di gioco, e questo ha inciso un po’, però siamo in crescita, sotto l’aspetto difensivo c’è molta più attenzione, e questa è una componente fondamentale“.