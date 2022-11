Inter, sorteggio Champions d’inferno in 2ª fascia: rischi Real, City e… Conte

Da Carlo Ancelotti ad Antonio Conte, passando per Pep Guardiola. Sono alcuni dei possibili avversari di Simone Inzaghi e della sua Inter agli ottavi di Champions League. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport: "Sarà un sorteggio d’inferno per Inter e Milan. Il Napoli testa di serie è messo molto meglio, ma gli ultimi secondi di Maccabi-Benfica, con il sesto gol dei portoghesi, gli hanno complicato la vita. Il Psg, superato in classifica per i gol in trasferta, è finito al secondo posto e quindi in seconda fascia: ora è il vero rischio per Spalletti.