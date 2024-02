"Trovare l’equilibrio vincente per non restare con le casse vuote e allo stesso tempo mettere i trofei in bacheca. Si fa presto a dirlo, ma è molto complesso riuscirci in un mondo del calcio sempre più competitivo. Il caso specifico dell’Inter dimostra che si può restare al vertice anche senza fare follie, facendo fronte alle esigenze societarie attraverso una gestione sostenibile nel lungo periodo". Apre così l'analisi del Corriere dello Sport sul report del CIES Football Observatory che testimonia come l'Inter abbia avuto una differenza tra entrate e uscite di 19 mln di euro negli ultimi 5 anni.