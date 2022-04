Inter, il favorito per sostituire Calhanoglu a Udine. Handanovic, Bastoni e Gosens…

Da Handanovic a Bastoni e Gosens, passando per il sostituto dello squalificato Calhanoglu: le novità da Appiano Gentile verso Udine

Tutto sulle condizioni dei singoli di casa Inter . La Gazzetta dello Sport aggiorna sugli stop di Samir Handanovic e Alessandro Bastoni, ma non soltanto. “Le situazioni al momento viaggiano su binari opposti: gli esami hanno confermato per Bastoni un risentimento muscolare al soleo (polpaccio) sinistro, un danno non grave ma che comunque lo terrà fuori per la sfida di Udine. C’è invece speranza di riavere tra i pali capitan Handanovic : Samir si era fermato nel riscaldamento per un problema agli addominali. In casa Inter c’è fiducia, anche se le condizioni di Handa saranno valutate di giorno in giorno, ma la sensazione è che Samir stringerà i denti pur di esserci”, si legge sul quotidiano.

Che poi si sofferma soprattutto sul sostituto dello squalificato Hakan Calhanoglu, assente illustre a Udine nel centrocampo di Simone Inzaghi: “Robin Gosens ha continuato il suo lavoro personalizzato che costringerà ancora una volta agli straordinari sulla corsia mancina a Ivan Perisic. Ma ci sono anche due buone notizie per Inzaghi: Arturo Vidal e Felipe Caicedo sono rientrati in gruppo e saranno convocati per la prossima partita. In particolare, diventa fondamentale il rientro del cileno, candidato numero uno alla sostituzione in mediana dello squalificato Calhanoglu. Caratteristiche completamente differenti, certo, ma è chiaro che in questo momento Inzaghi ha bisogno di giocatori di personalità che possa dare la scossa a uno spogliatoio ancora sotto shock. Arturo è mister scudetto, l’uomo più vincente nello spogliatoio nerazzurro e non a caso anche il giocatore che si è distinto di più nelle sfide più delicate della stagione, soprattutto in Champions”, sottolinea la rosea.