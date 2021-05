Inter, individuato il sostituto di Hakimi: vecchio pallino, ma dipende da Mou

Ecco chi potrebbe sostituire Achraf Hakimi, destinato al Paris Saint-Germain, nella rosa dell'Inter di Simone Inzaghi

Tuttosport si interroga sul possibile sostituto dell'ex Real Madrid e Borussia Dortmund: "Intanto in casa c’è Darmian, reduce da un’ottima stagione come alternativa al marocchino, ma Marotta e Ausilio potrebbero rivolgere lo sguardo ancora su Roma, questa volta sponda giallorossa, su un vecchio pallino come Alessandro Florenzi. L’esterno tornerà nella Capitale proprio dal Psg, visto che i francesi non lo riscatteranno, virando su Hakimi, e potrebbe fare subito le valige verso Milano. Molto dipenderà ovviamente da Mourinho, ma Florenzi, già vicino all’Inter nell’estate 2018 quando era in scadenza di contratto, potrebbe essere una soluzione low-cost ideale per i conti nerazzurri".