Inter, dall’estero l’eventuale sostituto di Vecino. CdS: “Conte stravede per tre, ma…”

In casa Inter tiene banco la questione Vecino: il centrocampista uruguayano non rientra più nei piani di Antonio Conte, e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Secondo il Corriere dello Sport, il suo eventuale sostituto arriverà dall’estero:

“L’Inter e il suo agente Lucci stanno cercando una sistemazione a Vecino che ormai non può più restare all’Inter. Certo se non gli sarà stata trovata una squadra entro venerdì, dovrà resettare, ma spera di cambiare aria. Il club è disposto a cederlo solo a titolo definitivo e chiede 25 milioni. Per ora l’unica società interessata a un’operazione del genere (cifre più basse) è l’Everton visto che il Tottenham ha proposto solo il prestito. Gli scambi ipotizzati in Italia con il Napoli (Vecino-Allan) e con il Milan (Vecino-Kessie) non sono decollati nonostante Conte straveda sia per Allan (occhio per giugno) sia per Kessie. La sensazione è che se l’uruguaiano farà le valigie, l’Inter prenderà un giocatore all’estero. Conte non ha smesso di sognare Vidal, inizialmente in panchina in Coppa del Re e ieri, ma Arturo resta lontano“.