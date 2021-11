CdS – Inter sempre sotto esame: è condannata a vincere. Ha imparato pure a…

Il Corriere dello Sport presenta la trasferta di Champions League dell'Inter sul campo dello Sheriff Tiraspol di stasera

Non una serata di verdetti sicuri ma un crocevia importante per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League. IlCorriere dello Sport sottolinea l'importante della sfida sul campo dello Sheriff Tiraspol per l' Inter di Simone Inzaghi :

"L'impennata di due settimane fa contro lo Sheriff ancora non basta, il girone di Champions League dovrà essere guardato dritto negli occhi per evitare la quarta eliminazione di fila. Non è serata di verdetti sicuri, quella a Tiraspol, ma suona in ogni caso come una condanna a vincere. L'Inter è arrivata a destinazione nel tardo pomeriggio, convinta di non poter sbagliare certi appuntamenti. La partita di andata le lascia il ricordo di tre gol che hanno sciolto l'impasse".