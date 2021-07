Il portiere classe 2003 lascerà i nerazzurri a titolo definitivo

Colpo in prospettiva per la SPAL. Come appurrato da Fcinter1908 e confermato da TuttoMercatoWeb.com, il club estense si assicura il baby talento dell'Inter Andrea Magri. Il portiere, classe 2003, arriverà a titolo definitivo. Presto l'ufficialità dell'operazione.