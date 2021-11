Inter-Spalletti, storia complessa ma felice: l’affetto dei tifosi e la ferita…

Il quotidiano Il Giornale si concentra sul ritorno a San Siro di Spalletti per la prima volta da ex contro l'Inter

Archiviati gli impegni delle nazionali, Inter e Napoli continuano a preparare il big match di campionato, in programma domenica alle 18:00 al 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Una sfida speciale per Luciano Spalletti, che torna per la prima volta da avversario a San Siro contro quella che è stata la sua squadra.