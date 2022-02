Youth League, Inter Primavera in campo martedì a Zilina per lo spareggio

martedì 8 febbraio l'Inter U19 di Chivu è attesa dallo spareggio per l'accesso ai quarti. Il match, in gara secca, si disputerà alle 16:30

MILANO - Torna la Youth League con un appuntamento fondamentale per il cammino dei nerazzurri nella competizione europea: martedì 8 febbraio l'Inter U19 di Cristian Chivu è attesa dallo spareggio per l'accesso ai quarti contro lo Zilina. Il match, in gara secca, si disputerà alle 16:30 allo stadio Pod Dubnom di Zilina, in Slovacchia.

In caso di passaggio del turno la squadra di Chivu potrà partecipare al sorteggio per gli ottavi di finale, in programma il 14 febbraio: gli ottavi, sempre in gara unica, sono in programma l'1 e il 2 marzo.