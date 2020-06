Coppa Italia ai rigori? Ecco gli specialisti dell’Inter: da Handanovic a Candreva fino a…

Sabato sera l’Inter tornerà in campo e si giocherà al San Paolo contro il Napoli l’accesso alla finale di Coppa Italia. La squadra di Conte ripartirà dopo la sconfitta di San Siro per 1-0 e proverà a ribaltare il risultato. C’è anche l’ipotesi del calci di rigore, in caso dello stesso risultato in favore dell’Inter, e il tecnico nerazzurro ha una buona scuderia dagli 11 metri:

“La prima fila la comandano Lukaku e Lautaro: quest’anno si sono alternati dal dischetto, con Romelu che contro il Genoa ha regalato il pallone a Esposito per la prima gioia in Serie A. Per il resto, solo Lu-La: il belga, che ha sbagliato l’ultimo rigore nel 2017, ha fatto poker in Serie A e cinquina con il Ludogorets; il Toro ha bucato Juve e Sassuolo e ha fatto cilecca contro il Borussia Dortmund. Ma Conte è al sicuro anche con il tris Barella-Candreva-Sanchez. Nicolò al Cagliari ha sbagliato solo con Handanovic di fronte (rigore alle stelle nel 2-1 rossoblù del 2018-2019), Antonio alla Lazio ne ha segnati ben 17 e nel curriculum ci sono anche i 3 in maglia Italia. L’Inter è al sicuro anche… dall’altra parte, visto che capitan Handa ha la patente da pararigori: 39 quelli neutralizzati in carriera, 24 in Serie A su 79. Lo sloveno è il re (con Pagliuca) della speciale classifica: l’ultimo no l’ha detto a Muriel a gennaio, salvando il pareggio di San Siro contro l’Atalanta”, sottolinea Gazzetta.it.