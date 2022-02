Condò: “Mané e Salah in Camerun. L’Inter non si vergogni a sperare che…”

Il giornalista su La Repubblica parla di come cambiano le squadre impegnate in Champions dopo il mercato di gennaio

Nel suo editoriale per La Repubblica , Paolo Condò parla di come il calciomercato di gennaio abbia cambiato la corsa Champions .

"Il neo-acquisto Gosens, ancora ai box, sarà verosimilmente una carta da giocare nel ritorno di Anfield: un bel fermo per provare a tenere giù Alexander-Arnold, che quest’anno è tornato dominante. L’Inter sta bene ma non avrà lo squalificato Barella, il Liverpool ha investito forte sul mercato prendendo Luis Diaz dal Porto, l’attaccante esterno colombiano che nei disegni di Klopp metterà un po’ di fretta a Salah, riottoso a firmare un rinnovo del contratto (scade nel 2023) senza un ricco ritocco. Salah, già. Come Mané è in semifinale di coppa d’Africa, comunque vada i due resteranno in Camerun sino al 6 febbraio, data di finale e finalina. L’Inter non si vergogni a sperare che rientrino un po’ stanchi, perché le sue chance aumenterebbero".