Inter, speranza recupero lampo per Bastoni: “Chance aumenterebbero se…”

In realtà, l’auspicio è quella di un recupero lampo, che permetta a Bastoni di essere in campo già mercoledì prossimo contro il Liverpool

Dita incrociate in casa Inter per Alessandro Bastoni. Il centrale classe '99, uscito zoppicando dalla gara contro la Roma, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. La speranza, però, è di averlo il prima possibile, come scrive il Corriere dello Sport: "In realtà, l’auspicio è quella di un recupero lampo, che permetta a Bastoni di essere in campo già mercoledì prossimo contro il Liverpool. «Sì, speriamo dai», così il difensore ha risposto ad un tifoso che, fuori dalla Pinetina, chiedeva proprio se potesse recuperare in tempo per la sfida con i Reds. Al momento, comunque, si tratta di una piccola e flebile speranza, che, però, potrà essere alimentata se la caviglia dovesse reagire subito bene alle prime terapie".