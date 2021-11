Inter-Spezia, le date e le fasi di vendita dei biglietti: tutte le informazioni

Tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti in vista della sfida in programma a San Siro tra l'Inter e lo Spezia

Alessandro De Felice

L’ultimo mese dell’anno per i tifosi nerazzurri si aprirà al Meazza: mercoledì 1 dicembre l’Inter affronta lo Spezia alle ore 18.30 nella gara valida per la 15esima giornata di Serie A 2021/22. Il match contro la formazione guidata da Thiago Motta sarà un’altra occasione per i ragazzi di Simone Inzaghi di guadagnare tre punti importanti per il cammino in campionato, di fronte al pubblico nerazzurro che come sempre è chiamato a spingere e sostenere la squadra.

Biglietti in vendita a prezzi accessibili per tutti, a partire da soli 5 Euro per la fase riservata agli abbonati 19-20 e 10 Euro per la vendita libera. Ecco le date e fasi di vendita:

FASE 1 – Abbonati alla stagione 19-20

In questa prima fase, gli abbonati potranno acquistare 4 biglietti per sé e fino ad altri 3 accompagnatori, utilizzando il numero della tessera SiamoNoi per accedere alla vendita.

Dalle ore 10.30 di martedì 16-11 e fino a mezzanotte, si potrà acquistare nel proprio settore di abbonamento occupato nel 19-20. Il giorno seguente, sempre dalle ore 10.30, chi non avrà ancora acquistato potrà invece farlo in qualsiasi settore disponibile.

Il settore secondo anello verde sarà riservato agli abbonati 19-20 di secondo anello verde in tutte e due le giornate di vendita.

FASE 2 - Soci Inter Club 21-22

Dalle ore 10.30 di giovedì 18-11 si potranno acquistare fino a 4 biglietti, per se stessi e fino ad altri 3 soci Inter Club 21-22. Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare come di consueto il numero della tessera Inter Club.

FASE 4 - Vendita Libera

Dalle ore 10.30 di venerdì 19-11 scatta la vendita libera per tutti, solo su inter.it/tickets. I punti vendita della rete Vivaticket saranno attivi da sabato 20 novembre.

INFORMAZIONI UTILI

In caso di impossibilità a recarsi all’evento, i biglietti saranno cedibili una sola volta collegandosi a inter.it/cessione, a partire dalle 12.00 di martedì 30 novembre fino al calcio di inizio.

L’ingresso allo stadio è vincolato al possesso del Green Pass, da esibire preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura.

È consigliato presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio.