Inter, sai già come fare. GdS: “Serve lo spirito visto contro Napoli e Milan”

L'Inter di Simone Inzaghi si appresta a vivere un altro crocevia importante della stagione: i nerazzurri affrontano questa sera a San Siro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Lautaro e compagni , come ricorda La Gazzetta dello Sport, hanno già dimostrato di saper affrontare al meglio certi impegni: "Napoli e Riad, i modelli sono davanti agli occhi. Serve quello spiritò lì. Non necessariamente lo stesso tipo di partita, ma l'attenzione e la cura dei particolari che l'Inter ha dimostrato di saper mettere nelle finali. Perché una finale era la gara con il Napoli del 4 gennaio. Una finale è stata a Riad. I nerazzurri hanno dimostrato di saper giocare, ma ancor prima di approcciare bene a quel tipo di partite".

"Il sovraccarico emotivo è un rischio da gestire. L'Inter ha fatto vedere di saper andare oltre. La gara di stasera sarà fatta di momenti diversi: i nerazzurri dovranno capire quando sarà l'ora di aggredire e quando di aspettare. Inzaghi ha in campo giocatori versatili in grado sia di gestire il pallone sia lavorare con le ripartenze. E questo è un aspetto che può risultare decisivo contro il Porto. «Serviranno testa e cuore», dice il tecnico. E testa vuol dire comprendere quando rischiare la giocata e quando andare in sicurezza. Come accadde col Napoli, appunto".