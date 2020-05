Il quotidiano Sport in prima pagina raccoglie le parole di Setien, allenatore del Barcellona che ha parlato della sua voglia di allenare Neymar e non solo di questo. Ha analizzato il presente e il futuro blaugrana e di quest’ultimo potrebbe far parte anche Lautaro Martinez. Secondo il giornale spagnolo, come si legge in prima pagina, i nerazzurri sarebbero disposto, nell’ambito della trattativa per l’argentino ad aprire la porta alla firma di Umtiti.