Inter, per lo sprint finale serve il vero de Vrij. “Inzaghi dovrà essere bravo a…”

L'Inter di Simone Inzaghi ha il miglior attacco e la miglior difesa d'Italia, grazie ai tre gol subiti dal Napoli contro la Fiorentin

L'Inter di Simone Inzaghi ha il miglior attacco e la miglior difesa d'Italia, grazie ai tre gol subiti dal Napoli contro la Fiorentina. "Ora, oltre ad avere il miglior attacco, ha anche la miglior difesa, reparto decisivo per lo scudetto di Antonio Conte. Un reparto governato da anni da Stefan De Vrij, nato in Olanda, terra di antichi pirati. Quest’anno però il centrale difensivo non ha vissuto la sua stagione migliore, tra infortuni ed errori. La doppia resa all’arrembaggio di Giroud nel derby ha fatto deragliare l’Inter che sentiva lo scudetto in tasca e invece ha cominciato a perdere punti", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge che Inzaghi dovrà gestire le forze dell'olandese, non al meglio da un punto di vista fisico ma pronto a rientrare contro il Milan martedì.