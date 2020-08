Inter squadra vera, Gazzetta: “Per Conte non è stata l’ultima di campionato, ma…”

Conte al fischio finale ha scatenato la polemica che mette inevitabilmente in dubbio il suo futuro all‘Inter, ma quella nerazzurra vista ieri a Bergamo è stata una squadra vera, capace di centrare una vittoria fondamentale, per il presente e per il futuro. La Gazzetta dello Sport è convinta che a questo gruppo serva poco per competere fino alla fine a ogni livelli:

“Per Conte quella di ieri non è stata l’ultima partita del campionato, ma la prima del prossimo. Non era solo lo spareggio per il secondo posto, ma un’ottima occasione per educare l’Inter che verrà contro una squadra che di solito impone il suo dominio. E infatti, anche sul 2-0, urlava: «Non scappate!», «Avanti!», perché anche nella testa dell’Inter, come in quella dell’Atalanta, entri l’abitudine a difendere e attaccare correndo in avanti e a non speculare sul vantaggio. Ieri l’Inter lo ha fatto. Ha cambiato pelle sotto Conte. Come Gagliardini, sempre più prezioso. Un mercato ambizioso renderà questa squadra definitivamente competitiva, a ogni livello“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)